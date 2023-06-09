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Ракетний удар Росії по Умані 8 червня. 26-річній постраждалій ампутували ногу

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09.06.2023, 20:30
Ракетний удар Росії по Умані 8 червня. 26-річній постраждалій ампутували ногу - Фото
Наслідки ракетного удару Росії по Умані 8 червня 2023 року (Фото: Черкаська ОВА)

Однією з найбільш постраждалих від ракетного удару держави-терориста Росії по Умані 8 червня є 26-річна Олена Голубенко. Жінці ампутували ногу, нині вона перебуває у важкому стані. З родичами Олени поспілкувалися журналісти УП.Життя.

Дружина рідного брата чоловіка постраждалої Ксенія Голубенко розповіла, що на момент трагедії семирічна донька Олени була у сусідів. Її чоловік, який працює далекобійником, перебував у той час в Одесі.

Того дня Олена пішла за покупами до місцевого супермаркету. Дорогою її застала повітряна тривога. Ховатися не було куди, поряд була лише автомийка.

За словами Ксенії, постраждала розмовляла з чоловіком телефоном. Вона сказала йому, що "мабуть, щось летить". Одразу після її слів він почув вибух, і зв’язок миттєво перервався.

Родичка Олени каже, що медики дуже швидко надали їй допомогу. Протягом ночі потерпілій рятували життя в лікарні Умані. Там її прооперували – медикам довелося ампутувати ногу "по саме стегно", робили переливання крові.

Наступного дня Олену перевезли до однієї з лікарень Києва. Нині жінка в реанімації, де лікарі продовжують боротьбу за її життя.

Ракетний удар Росії по Умані 8 червня. 26-річній постраждалій ампутували ногу

"Лєна ще дуже слабка, лікарі не роблять ніяких прогнозів, вона найбільше постраждала з усіх", – сказала співрозмовниця видання.

Олена – за спеціальністю вихователька дитячого садка. На початку повномасштабного вторгнення вона допомагала з евакуацією родичам та друзям із Києва, розповіла родичка постраждалої.

Наразі сім’я Олени шукає кваліфікованих медиків, зокрема за кордоном, які зможуть допомогти їй із реабілітацією.

  • Увечері 8 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Умані, внаслідок якого постраждали вісім осіб. 
  • За інформацією голови ОВА, в Умані було два влучання ракет – по промисловому об'єкту та автомийці. На автомийці внаслідок прильоту виникла пожежа.

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Вадим Ребрина
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