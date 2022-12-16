Ракетный удар. В Киевской области поврежден объект инфраструктуры и 9 домов, есть раненые

В Киевской области в результате массированной ракетной атаки со стороны России поврежден объект критической инфраструктуры и девять частных домов. Есть три пострадавших, один человек в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

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На местах работают экстренные службы и представители органов местного самоуправления, чтобы оценить разрушение и как можно быстрее начать работу по восстановлению.

В регионе действуют экстренные отключения электричества. Больницы и критическая инфраструктура функционирует на генераторах, сообщил Кулеба.

В некоторых общинах, по его словам, есть перебои со связью, водо- и теплоснабжением. Коммунальные службы и энергетики работают в усиленном режиме, приоритет – восстановление воды и тепла, отметил глава ОВА.

Он напомнил, что в Киевской области круглосуточно функционируют более 400 пунктов несокрушимости. Адреса – по ссылке.

После массированного ракетного налета днем 5 декабря страна-террорист Россия выждала десять дней и 16 декабря продолжила попытки разрушить энергосистему Украины новыми атаками издалека. По территории Украины российские террористы выпустили более 60 ракет.

В результате удара повреждения получили энергообъекты в Киеве, на юге и востоке Украины.

Укрэнерго объявило о чрезвычайной ситуации.

В Киеве до конца дня остановилось метро.

Вадим Ребрина

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