Ракеты США с дальностью полета до 450 км могут быть поставлены Украине до конца года – CNN
Американские ракеты ERAM увеличенной дальности действия, продажа которых недавно была одобрена Госдепартаментом США, могут быть поставлены в Украину уже в этом году. Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленного источника.
Принимая решение о продаже, Госдепартамент сообщил, что ERAM является "примером сотрудничества с союзниками по НАТО для разработки мощной и масштабируемой системы, которую можно реализовать в кратчайшие сроки".
"Если сделка будет завершена в соответствии с планами, ракеты с дальностью полета от 150 до 280 миль (240-450 км) могут быть поставлены в этом году", – сообщил собеседник телеканалу.
Отмечается, что на данный момент неизвестно, будут ли наложены какие-либо ограничения на использование ракет ERAM большой дальности.
- Государственный департамент утвердил продажу для Украины авиационных боеприпасов и оборудования на сумму около 825 млн долларов. Речь идет о 3350 авиационных ракетах ERAM, а также таком же количестве встроенных навигационных систем GPS/INS.
