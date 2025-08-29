Ракеты США с дальностью полета до 450 км могут быть поставлены Украине до конца года – CNN

О каких-либо ограничениях на использование американских ракет большой дальности полета пока не сообщалось

Глава Госдепартамента США Марко Рубио (Фото: ОП)

Американские ракеты ERAM увеличенной дальности действия, продажа которых недавно была одобрена Госдепартаментом США, могут быть поставлены в Украину уже в этом году. Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленного источника.

Принимая решение о продаже, Госдепартамент сообщил, что ERAM является "примером сотрудничества с союзниками по НАТО для разработки мощной и масштабируемой системы, которую можно реализовать в кратчайшие сроки".

"Если сделка будет завершена в соответствии с планами, ракеты с дальностью полета от 150 до 280 миль (240-450 км) могут быть поставлены в этом году", – сообщил собеседник телеканалу.

Отмечается, что на данный момент неизвестно, будут ли наложены какие-либо ограничения на использование ракет ERAM большой дальности.

Справка Крылатая ракета ERAM (Extended Range Attack Munition) способна поражать цели на расстоянии от 240 до 450 км, в зависимости от высоты запуска и траектории. ERAM предназначена для поражения как стационарных, так и мобильных целей в сложных условиях радиоэлектронной борьбы.