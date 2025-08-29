Американські ракети дальністю до 450 км можуть бути поставлені Україні до кінця року – CNN

Про будь-які обмеження на використання далекобійних ракет ERAM наразі не повідомлялося

Глава Держдепу США Марко Рубіо (Фото: ОП)

Американські ракети ERAM збільшеної дальності дії, продаж яких нещодавно схвалив Державний департамент США, можуть бути поставлені в Україну вже цього року. Про це повідомляє CNN із посиланням на співрозмовника, обізнаного з питанням.

Ухвалюючи продаж, Держдепартамент повідомив, що ERAM є "прикладом співпраці з союзниками по НАТО для розробки потужної та масштабованої системи, яку можна реалізувати у стислі терміни".

"Якщо продаж буде завершено, як очікувалося, ракети, дальність польоту яких становить 150-280 миль (240-450 км), можуть бути доставлені пізніше в цьому році", – повідомив співбесідник телеканалу.

Зазначається, що наразі невідомо, чи будуть накладені які-небудь обмеження на використання далекобійних ракет ERAM.

ДОВІДКА Крилата ракета ERAM (Extended Range Attack Munition) може вражати цілі на відстанях від 240 до 450 км залежно від висоти запуску та траєкторії. ERAM призначена для ураження як стаціонарних, так і мобільних цілей у важких умовах радіоелектронної боротьби.