Американські ракети дальністю до 450 км можуть бути поставлені Україні до кінця року – CNN
Американські ракети ERAM збільшеної дальності дії, продаж яких нещодавно схвалив Державний департамент США, можуть бути поставлені в Україну вже цього року. Про це повідомляє CNN із посиланням на співрозмовника, обізнаного з питанням.
Ухвалюючи продаж, Держдепартамент повідомив, що ERAM є "прикладом співпраці з союзниками по НАТО для розробки потужної та масштабованої системи, яку можна реалізувати у стислі терміни".
"Якщо продаж буде завершено, як очікувалося, ракети, дальність польоту яких становить 150-280 миль (240-450 км), можуть бути доставлені пізніше в цьому році", – повідомив співбесідник телеканалу.
Зазначається, що наразі невідомо, чи будуть накладені які-небудь обмеження на використання далекобійних ракет ERAM.
ДОВІДКАКрилата ракета ERAM (Extended Range Attack Munition) може вражати цілі на відстанях від 240 до 450 км залежно від висоти запуску та траєкторії. ERAM призначена для ураження як стаціонарних, так і мобільних цілей у важких умовах радіоелектронної боротьби.
- Держдеп схвалив продаж для України авіаційних боєприпасів та обладнання на суму близько $825 млн. Йдеться про 3350 авіаційних ракет ERAM, а ще таку ж кількість вбудованих навігаційних систем GPS/INS.
