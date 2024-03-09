"Раммштайн-20". 19 марта в Германии пройдет заседание Контактной группы – Радио Свобода

Министр обороны США Ллойд Остин снова пригласил министров обороны и старших военных должностных лиц мира

Ллойд Остин (Фото: Пентагон)

20-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится 19 марта. Об этом изданию Радио Свобода сообщили в пресс-службе Военно-воздушных сил США в Европе.

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По данным издания, 20-е заседание Контактной группы состоится на авиабазе "Рамштайн" в Германии.

Там отметили, что министр обороны США Ллойд Остин снова пригласил министров обороны и старших военных должностных лиц мира, чтобы "обсудить кризис в Украине и различные проблемы безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США".

От Украины в 19-м "Рамштайне", состоявшемся 14 февраля, приняли участие главнокомандующий Александр Сырский, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов и министр обороны.

В тот же день министр обороны Умеров сообщил о результатах 19-го заседания контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". В частности, официально началась работа Коалиции по противовоздушной и противоракетной обороне и дроновой коалиции.

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