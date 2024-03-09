"Рамштайн-20". 19 березня у Німеччині відбудеться засідання Контактної групи – Радіо Свобода

Міністр оборони США Ллойд Остін знову запросив міністрів оборони та старших військових посадових осіб світу

Ллойд Остін (Фото: Пентагон)

20-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 19 березня. Про це виданню Радіо Свобода повідомили у пресслужбі Військово-повітряних сил США у Європі.

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За даними видання, 20-те засідання Контактної групи відбудеться на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.

Там зазначили, що міністр оборони США Ллойд Остін знову запросив міністрів оборони та старших військових посадових осіб світу, щоб "обговорити кризу в Україні й різні проблеми безпеки, з якими стикаються союзники та партнери США".

Від України у 19-му "Рамштайні", яке відбулося 14 лютого, взяли участь головнокомандувач Олександр Сирський, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов та міністр оборони.

Того ж дня міністр оборони Умєров повідомив про результати 19-го засідання Контактної групи з питань оборони Україні у форматі "Рамштайн". Зокрема, офіційно розпочалася робота коаліції з протиповітряної та протиракетної оборони та дронової коаліції.

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