Рано говорить, что у ВСУ есть все необходимое оружие – Кулеба

У Вооруженных Сил Украины еще нет всего оружия, которое необходимо для войны с Россией, в частности битвы на Донбассе. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Слишком рано делать вывод о том, что Украина уже имеет все необходимое вооружение", – написал он.

По словам Кулебы, наступление России на Донбассе – беспощадная битва, крупнейшая в Европе со Второй мировой войны.

"Призываю партнеров ускорить поставки вооружения и боеприпасов, особенно РСЗО, дальнобойной артиллерии, БТР", – подытожил глава МИД.

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Марк Сировой

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