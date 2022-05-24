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Рано говорить, что у ВСУ есть все необходимое оружие – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
24.05.2022, 11:27
Рано говорить, что у ВСУ есть все необходимое оружие – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

У Вооруженных Сил Украины еще нет всего оружия, которое необходимо для войны с Россией, в частности битвы на Донбассе. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Слишком рано делать вывод о том, что Украина уже имеет все необходимое вооружение", – написал он.

По словам Кулебы, наступление России на Донбассе – беспощадная битва, крупнейшая в Европе со Второй мировой войны.

"Призываю партнеров ускорить поставки вооружения и боеприпасов, особенно РСЗО, дальнобойной артиллерии, БТР", – подытожил глава МИД.

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Марк Сировой
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ВСУ оружие вооружение РСЗО артиллерия дмитрий кулеба бтр
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