Рано говорить, что у ВСУ есть все необходимое оружие – Кулеба
24.05.2022, 11:27
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)
У Вооруженных Сил Украины еще нет всего оружия, которое необходимо для войны с Россией, в частности битвы на Донбассе. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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"Слишком рано делать вывод о том, что Украина уже имеет все необходимое вооружение", – написал он.
По словам Кулебы, наступление России на Донбассе – беспощадная битва, крупнейшая в Европе со Второй мировой войны.
"Призываю партнеров ускорить поставки вооружения и боеприпасов, особенно РСЗО, дальнобойной артиллерии, БТР", – подытожил глава МИД.
- Вчера состоялась вторая встреча в формате Рамштайн стран, которые помогают Украине. На ней в частности объявили, что Дания передаст Украине противокорабельные ракеты Harpoon.
- Президент Владимир Зеленский заявлял, что ждет от Рамштайна-2 поставок Украине американских дальнобойных РСЗО. Однако конкретики об этом вооружении пока нет.
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