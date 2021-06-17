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Раскол в Голосе. Два областных отделения требуют отставки Киры Рудик

17.06.2021, 07:09
Раскол в Голосе. Два областных отделения требуют отставки Киры Рудик - Фото
Кира Рудик (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Организации партии Голос в Черкасской и Ивано-Франковской областях потребовали отставки лидера партии Киры Рудик. Об этом они заявили в Facebook.

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В Черкасском отделении Голоса заявили, что за последние несколько месяцев партия потеряла много сторонников, а вчера – половину фракции в Раде.

"Мы до последнего верили в нахождение компромисса, победу здравого смысла над эмоциями. Но нужно признать: сегодня ситуация патовая и зашла в тупик", – заявили в партийном отделении. В заявлении партию призывают провести съезд и избрать новое руководство.

В Ивано-Франковском областном отделении Голоса отметили, что получили шквал критики после того, как несколько нардепов Голоса проголосовали за внесение в повестку Рады законопроекта о русском языке в кино. Партийцы требуют провести съезд партии и переизбрать ее руководство.

  • 29 марта 2021 года 10 нардепов из Голоса потребовали провести съезд партии и переизбрать руководство.
  • 7 июня телеведущий Сергей Притула заявил, что покидает Голос. По его мнению, Голос "не в последнюю очередь благодаря действиям нового руководства" партии, "отдалился до точки невозврата" от первоначальных основ.
  • 9 июня Ярослав Юрчишин сообщил в Facebook, что руководство партии  сделало предупреждение о возможном исключении из политсилы ему лично, а также депутатам Соломии Бобровской, Роману Лозинскому, Галине Васильченко, Наталье Пипе, Александре Устиновой. 
  • 10 июня из партии Голос вышли 15 членов Винницкого отделения.
  • Вчера 10 нардепов из Голоса заявили о создании объединения Справедливость и потребовали исключения Рудик из фракции.
Денис Юдин
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отставка черкасская область голос Ивано-Франковская область Кира Рудик
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