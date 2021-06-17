Раскол в Голосе. Два областных отделения требуют отставки Киры Рудик

Организации партии Голос в Черкасской и Ивано-Франковской областях потребовали отставки лидера партии Киры Рудик. Об этом они заявили в Facebook.

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В Черкасском отделении Голоса заявили, что за последние несколько месяцев партия потеряла много сторонников, а вчера – половину фракции в Раде.

"Мы до последнего верили в нахождение компромисса, победу здравого смысла над эмоциями. Но нужно признать: сегодня ситуация патовая и зашла в тупик", – заявили в партийном отделении. В заявлении партию призывают провести съезд и избрать новое руководство.

В Ивано-Франковском областном отделении Голоса отметили, что получили шквал критики после того, как несколько нардепов Голоса проголосовали за внесение в повестку Рады законопроекта о русском языке в кино. Партийцы требуют провести съезд партии и переизбрать ее руководство.

29 марта 2021 года 10 нардепов из Голоса потребовали провести съезд партии и переизбрать руководство.

7 июня телеведущий Сергей Притула заявил, что покидает Голос. По его мнению, Голос "не в последнюю очередь благодаря действиям нового руководства" партии, "отдалился до точки невозврата" от первоначальных основ.

9 июня Ярослав Юрчишин сообщил в Facebook, что руководство партии сделало предупреждение о возможном исключении из политсилы ему лично, а также депутатам Соломии Бобровской, Роману Лозинскому, Галине Васильченко, Наталье Пипе, Александре Устиновой.

10 июня из партии Голос вышли 15 членов Винницкого отделения.

Вчера 10 нардепов из Голоса заявили о создании объединения Справедливость и потребовали исключения Рудик из фракции.

Денис Юдин

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