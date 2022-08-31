UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Раскрыта масштабная коррупционная схема в ГСЧС с месячным оборотом в 10 млн – СБУ

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2022, 12:03
Раскрыта масштабная коррупционная схема в ГСЧС с месячным оборотом в 10 млн – СБУ - Фото
Фото - СБУ

Служба безопасности Украины сообщает, что ликвидировала масштабную коррупционную схему в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По заявлению СБУ, сотрудники ГСЧС систематически получали взятки, в основном от руководителей крупных торговых центров и компаний, "за согласование разрешительной документации". Ежемесячный "доход" злоумышленников составлял более 10 млн грн, утверждает спецслужба.

В рамках уголовного производства СБУ провела более 50 синхронных обысков по всей Украине. 

Подозреваемыми в причастности к этой схеме являются должностные лица ГСЧС и руководители ее региональных подразделений, в том числе управлений в Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Кировоградской, Ровенской, Львовской, Черниговской, Волынской, Черновицкой, Хмельницкой и Запорожской областях, а также должностные лица ряда других госучреждений.

СБУ подчеркивает, что фиктивные "согласования" от ГСЧС "ставили под угрозу жизнь и здоровье граждан Украины", так как сертификацию получали без проверки помещения и предприятия, которые не обеспечивали требуемую законом безопасность, в том числе в отношении гражданской обороны.

Раскрыта масштабная коррупционная схема в ГСЧС с месячным оборотом в 10 млн – СБУ

Раскрыта масштабная коррупционная схема в ГСЧС с месячным оборотом в 10 млн – СБУ

Раскрыта масштабная коррупционная схема в ГСЧС с месячным оборотом в 10 млн – СБУ

Следователи СБУ сообщили о подозрении первым шести фигурантам расследования. Досудебное следствие продолжается. 

  • 30 августа НАБУ вместе с контрразведкой СБУ провело 20 обысков в Запорожье, в том числе в государственных органах, в рамках уголовного производства о хищении гуманитарной помощи. 
Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
коррупция сбу ГСЧС обыски
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 