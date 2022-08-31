Раскрыта масштабная коррупционная схема в ГСЧС с месячным оборотом в 10 млн – СБУ

Служба безопасности Украины сообщает, что ликвидировала масштабную коррупционную схему в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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По заявлению СБУ, сотрудники ГСЧС систематически получали взятки, в основном от руководителей крупных торговых центров и компаний, "за согласование разрешительной документации". Ежемесячный "доход" злоумышленников составлял более 10 млн грн, утверждает спецслужба.

В рамках уголовного производства СБУ провела более 50 синхронных обысков по всей Украине.

Подозреваемыми в причастности к этой схеме являются должностные лица ГСЧС и руководители ее региональных подразделений, в том числе управлений в Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Кировоградской, Ровенской, Львовской, Черниговской, Волынской, Черновицкой, Хмельницкой и Запорожской областях, а также должностные лица ряда других госучреждений.

СБУ подчеркивает, что фиктивные "согласования" от ГСЧС "ставили под угрозу жизнь и здоровье граждан Украины", так как сертификацию получали без проверки помещения и предприятия, которые не обеспечивали требуемую законом безопасность, в том числе в отношении гражданской обороны.

Следователи СБУ сообщили о подозрении первым шести фигурантам расследования. Досудебное следствие продолжается.

30 августа НАБУ вместе с контрразведкой СБУ провело 20 обысков в Запорожье, в том числе в государственных органах, в рамках уголовного производства о хищении гуманитарной помощи.

Сергей Бережной

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