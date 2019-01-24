Расмуссен: Я не поддерживал ни одного кандидата в президенты

Фото: скриншот видео

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен опроверг информацию, распространенную в СМИ о том, что он обратился к украинцам по случаю выдвижения лидера партии Батькивщина Юлии Тимошенко на пост президента. Об этом он сказал в комментарии Прямому.

"Нет. Неправда, я не поддерживал ни одного кандидата. Я только обратился к украинцам в ​​видео с тем, что, если страна выбрала путь по направлению к ЕС, то должна проводить реформы. Это мое послание всем кандидатам. И видео доступно для всех кандидатов", - подчеркнул Расмуссен.

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На днях в СМИ распространилась информация о том, что бРасмуссен и президент Европейской народной партии Жозеф Доль обратились к украинцам по случаю выдвижения Тимошенко на пост президента.

23 января бразильский писатель Пауло Коэльо в соцсетях написал, что не высказывался в поддержку Тимошенко на выборах президента. За день до этого во время съезда ВО Батькивщина, на котором Тимошенко выдвинули кандидатом в президенты, был показан короткий фильм о ней. В фильме, согласно переводу с испанского, Коэльо сказал: "Я встречался с Тимошенко дважды. У нее есть харизма. Еще какая! Это очень сильная личность. Она прошла через многие испытания. И у нее есть уникальная особенность - она способна преодолевать любые трудности. Именно такой человек может управлять страной".