Распродали за час. В Польше выпустили почтовые марки с Зеленским

Польская почта выпустила тираж марок с изображением президента Владимира Зеленского. Их стоимость была высокой, но покупателей это не остановило – продажи закрыли через час. Об этом сообщает Укрпошта в Facebook.

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"Всего было изготовлено 99 листов по 9 марок на каждом из них. Цена одного набора – 4500 злотых (около 30 000 грн). Спрос оказался настолько большим, что продажи были остановлены уже через час", – сказано в сообщении.

Уточняется, что инициатором выпуска стал депутат Краковского горсовета Лукаш Вантух. Он наклеил марку на открытку и отправил ее российскому представителю в Польше, выразив надежду, что такое послание хоть немного испортит завтрак.

Как отметили в Укрпоште, средства от продажи марок будут направлены на закупку гуманитарной помощи для Украины.

Депутат Вантух опубликовал фото марки с Зеленским в Facebook и подчеркнул, что марки настоящие – письмо дойдет до адресата.

2 марта Укрпошта анонсировала выпуск марки "Русский военный корабль, иди на...уй" и объявила конкурс эскизов.

22 апреля Укрпошта анонсировала выпуск новой марки "Русский военный корабль… ВСЕ".

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Яна Катасонова

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