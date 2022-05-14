"Расслабляться рано". Россия отошла от Харькова, но обстреливает область – Синегубов
Глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов рассказал, что Россия продолжает активно обстреливать позиции Сил обороны и населенные пункты на территории региона. Об этом говорится в его утреннем обращении в субботу.
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"Враг не наносил ударов по городу Харькову. Он сосредоточил свою активность на наших Вооруженных силах и кроме того, на городах нашей области: Чугуев, Дергачи, Золочев, Лозовая и другие страдают от ракетных и артиллерийских обстрелов. Это свидетельствует, что расслабляться еще рано", – сказал Синегубов.
Он призвал жителей населенных пунктов, освобожденных в ходе контрнаступления ВСУ, не спешить с возвращением домой, потому что россияне оставили после себя множество мин и ловушек. Заминировано абсолютно все: дворы, лесополосы, обочины дорог, даже детские кровати, заявил Синегубов.
- Эксперты вашингтонского Института военных исследований (ISW) считают, что Украина победила в битве за Харьков. В последние несколько дней российские подразделения отступали с позиций возле города, почти не пытаясь их удерживать.
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