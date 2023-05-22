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Расследователи Навального нашли у пропагандиста Соловьева "тайную семью" в США

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2023, 17:59
Расследователи Навального нашли у пропагандиста Соловьева
Фото: theins.ru

Согласно новому расследованию команды российского оппозиционера Алексея Навального, у пропагандиста Владимира Соловьева есть в США "тайная семья" с двумя детьми от баскетболистки Светланы Абросимовой, все они якобы имеют американское гражданство. Об этом сообщает The Insider.

Согласно расследованию, Абросимова владеет 650-метровой виллой в Сочи за полмиллиарда рублей, однако информация об этом была удалена из Росреестра. На соседних участках расположены дома жены генерала Сергея Суровикина, сына секретаря Совета безопасности РФ, а также вилла экс-руководителя Службы обеспечения деятельности ФСБ.

Информация о хозяевах этих вилл также была удалена из Росреестра, в выписках владельцами элитной недвижимости названа Российская Федерация. Установить, кто является настоящими владельцами вилл, расследователи смогли по данным от застройщика.

В материале говорится, что Абросимова является любовницей Соловьева (официально он женат и имеет восемь детей от разных браков). Это, на взгляд журналистов, подтверждается данными об общих поездках, совместными посещениями врачей и услугами одного и того же шофера.

В 2017 году, по их данным, Абросимова родила двоих дочерей в США, их отчество — Владимировны. Рожденные в США автоматически получают гражданство этой страны. Американский паспорт есть и у самой Абросимовой, данные о нем расследователи нашли в базе перелетов.

Расследователи поговорили с несколькими людьми из окружения Соловьева. Им подтвердили, что у него действительно давно есть "секретная семья", двое детей.

Пропагандист известен своими традиционными имперскими антиамериканскими взглядами. 

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Вадим Ребрина
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