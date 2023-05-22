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Розслідувачі Навального знайшли у пропагандиста Соловйова "таємну родину" у США

Этот материал также доступен на русском
22.05.2023, 17:59
Розслідувачі Навального знайшли у пропагандиста Соловйова
Фото: theins.ru

Згідно з новим розслідуванням команди російського опозиціонера Олексія Навального, у пропагандиста Володимира Соловйова є в США "таємна сім'я" з двома дітьми від баскетболістки Світлани Абросімової, всі вони нібито мають американське громадянство. Про це повідомляє The Insider.

Згідно з розслідуванням, Абросімова володіє 650-метровою віллою в Сочі за пів мільярда рублів, проте інформацію про це видалено з Росреєстру. На сусідніх ділянках розташовані будинки дружини генерала Сергія Суровікіна, сина секретаря Ради безпеки РФ, а також вілла екскерівника Служби забезпечення діяльності ФСБ.

Інформація про власників цих вілл також була видалена з Росреєстру, у виписках власниками елітної нерухомості названо Російську Федерацію. Встановити, хто є справжніми власниками вілл, розслідувачі спромоглися за даними від забудовника.

У матеріалі йдеться, що Абросімова є коханкою Соловйова (офіційно він одружений та має вісім дітей від різних шлюбів). Це, на думку журналістів, підтверджується даними про спільні поїздки, спільні відвідування лікарів та послуги одного й того ж шофера.

У 2017 році, за їхніми даними, Абросімова народила двох дочок у США, їхнє по батькові — Володимирівни. Народжені в США автоматично отримують громадянство цієї країни. Американський паспорт є і в самої Абросімової, дані про нього розслідувачі знайшли у базі перельотів.

Розслідувачі поговорили з кількома людьми з оточення Соловйова. Їм підтвердили, що він дійсно давно має "секретну сім'ю", двох дітей.

Пропагандист відомий своїми традиційними імперськими антиамериканськими поглядами.

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Вадим Ребрина
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