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18.02.2019, 11:39

"Разжигает ненависть к крымским татарам": РФ издала учебник

"Разжигает ненависть к крымским татарам": РФ издала учебник - Фото
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Правозащитники заявили, что в учебнике "усматриваются проявления языка вражды"

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Эксперты Крымской правозащитной группы заявляют, что в учебнике истории за 10 класс, который недавно появился в школах временно оккупированного Крыма, содержатся высказывания, разжигающие ненависть к крымскотатарскому народу. Об этом говорится в сообщении правозащитников в Facebook.

"В тексте учебника есть утверждения, что во время Второй мировой войны часть крымских татар встречала немецких оккупантов в цветами и вином, и представители крымскотатарского народа были более активно вовлечены в коллаборационистскую деятельность по сравнению с другими этническими группами Крыма", - отметили правозащитники.

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Также в учебник включены утверждения, что крымским татарам в местах выселения бесплатно раздавалась еда, приусадебные участки и ссуды на строительство жилья.

"Эти утверждения спорны и не имеют массовых подтверждений со стороны очевидцев и пострадавших. Таким образом, в общем контексте поданной в учебнике информации усматриваются проявления языка вражды. А именно, публикации высказываний, которые подвергают сомнению общепризнанные исторические факты насилия и дискриминации во время депортации крымскотатарского народа", - подчеркнули правозащитники.

Эксперт Крымской правозащитной Ирина Седова считает, что учебник должен быть немедленно исключен из списка учебных пособий.

"Я считаю недопустимым использование этого учебного пособия в Крыму. В наших исследованиях по разжиганию ненависти мы регулярно фиксируем в подконтрольных Кремлю СМИ разжигание ненависти к крымским татарам, украинцам и другим группам. Использование для этих целей учебника несет более серьезную угрозу, потому что дети еще больше подвержены влиянию пропаганды ненависти, чем взрослые", - подчеркнула правозащитница.

12 февраля в Крыму подконтрольные России "власти" заказали 500 медалей за 407 тысяч рублей, которые вручат к пятой годовщине захвата полуострова.

 

 

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Теги: Крым, оккупанты, учебник, язык ненависти
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