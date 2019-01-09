Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
09.01.2019, 13:08

Разработан план создания ОТГ во временно оккупированном Донбассе

Разработан план создания ОТГ во временно оккупированном Донбассе - Фото
Геннадий Зубко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Документ передали на утверждение правительства

Реклама
Реклама

Минрегион совместно с Луганской областной военно-гражданской администрацией разработали перспективный план создания объединенных территориальных общин на временно оккупированных территориях Луганской области. Об этом сообщил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает пресс-служба ведомства.

"Ни Украина, ни цивилизованный мир никогда не признают ни оккупации Российской Федерацией части Донецкой и Луганской областей, ни псевдовыборы на этих территориях. Граждане Украины, которые там проживают, являются временными заложниками российской агрессии, и они будут освобождены. Это лишь вопрос времени", - отметил Зубко.

Реклама

По его словам чиновника, перспективный план создания ОТГ будет принят на ближайшем заседании правительства, и вся Луганская область получит необходимый инструмент для активного развития на следующий день после освобождения от российской оккупации.

"Важно, чтобы люди на временно оккупированных территориях также видели свою перспективу развития. Мы точно хотим видеть на карте Украины такие общины, как Алчевская, Должанская…", - подчеркнул Зубко.

В качестве примера он назвал первую созданную ОТГ - Новопсковскую поселковую объединенную теробщину. В ее состав общества вошли шесть населенных пунктов и более 12400 жителей.

Внутренне перемещенные лица, которые официально зарегистрированы как переселенцы и проживают на свободной территории Украины, смогут проголосовать на выборах президента в 2019 году так же, как и на прошлых - в 2014-м. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: ОТГ, война в донбассе, ордло, геннадий зубко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 