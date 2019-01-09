Разработан план создания ОТГ во временно оккупированном Донбассе

Геннадий Зубко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Минрегион совместно с Луганской областной военно-гражданской администрацией разработали перспективный план создания объединенных территориальных общин на временно оккупированных территориях Луганской области. Об этом сообщил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает пресс-служба ведомства.

"Ни Украина, ни цивилизованный мир никогда не признают ни оккупации Российской Федерацией части Донецкой и Луганской областей, ни псевдовыборы на этих территориях. Граждане Украины, которые там проживают, являются временными заложниками российской агрессии, и они будут освобождены. Это лишь вопрос времени", - отметил Зубко.

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По его словам чиновника, перспективный план создания ОТГ будет принят на ближайшем заседании правительства, и вся Луганская область получит необходимый инструмент для активного развития на следующий день после освобождения от российской оккупации.

"Важно, чтобы люди на временно оккупированных территориях также видели свою перспективу развития. Мы точно хотим видеть на карте Украины такие общины, как Алчевская, Должанская…", - подчеркнул Зубко.

В качестве примера он назвал первую созданную ОТГ - Новопсковскую поселковую объединенную теробщину. В ее состав общества вошли шесть населенных пунктов и более 12400 жителей.

Внутренне перемещенные лица, которые официально зарегистрированы как переселенцы и проживают на свободной территории Украины, смогут проголосовать на выборах президента в 2019 году так же, как и на прошлых - в 2014-м.