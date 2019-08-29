Разумков анонсировал механизм отзыва депутатов Верховной Рады

Дмитрий Разумков (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

О необходимости создать механизм отзыва нардепов заявил во время речи в Верховной Раде глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков.

"Мы должны создать эффективный механизм отзыва народного депутата, если он утратил доверие избирателя. Независимо от того, прошел он от той или иной политической силы, или является самовыдвиженцем, вне зависимости от того, является ли он представителем большинства, или оппозиционной политической силы", - заявил Разумков.

Ранее кандидатура Разумкова была внесена от фракции Слуга народа на должность главы парламента.

Сегодня Верховная Рада IX созыва начала работу, депутаты принесли торжественную присягу.

На сайте Верховной Рады появились первые законопроекты президента Владимира Зеленского: список.

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