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Разумков анонсировал механизм отзыва депутатов Верховной Рады

Разумков анонсировал механизм отзыва депутатов Верховной Рады - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
29.08.2019, 15:16

Глава партии Слуга Народа заявил, что необходимо создать механизм отзыва депутатов, как избранных по спискам, так и мажоритарщиков

О необходимости создать механизм отзыва нардепов заявил во время речи в Верховной Раде глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков.

"Мы должны создать эффективный механизм отзыва народного депутата, если он утратил доверие избирателя. Независимо от того, прошел он от той или иной политической силы, или является самовыдвиженцем, вне зависимости от того, является ли он представителем большинства, или оппозиционной политической силы", - заявил Разумков.

Ранее кандидатура Разумкова была внесена от фракции Слуга народа на должность главы парламента.

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