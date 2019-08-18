Разумков: Быстро закончить войну не удастся

Войну в Донбассе быстро закончить не удастся. Такое заявление сделал глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков в интервью НВ.
"Конечно, от нас захотят быстрого окончания войны, хотя все понимают, что закончить быстро ее не удастся, и решает это вовсе не парламент. Это большой путь, который должна пройти вся страна, все мы вместе", - сказал Разумков.
- 7 августа президент Владимир Зеленский в ответ на убийство четверых морпехов позвонил Путину и заявил, что нужно срочно встретиться с лидерами нормандской четверки, "посмотреть друг другу в глаза и прекратить эту войну".
- После этого Роман Бессмертный заявил, что реакция Украины должна была быть другой. Он сказал, что Украине нужно было прекращать работу в минской контактной группе до тех пор, пока не будет новой встречи лидеров нормандского формата.
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