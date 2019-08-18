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Разумков: Быстро закончить войну не удастся

Разумков: Быстро закончить войну не удастся - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
18.08.2019, 16:29

По мнению главы Слуги народа, окончание войны - большой путь, который должна пройти вся страна

Войну в Донбассе быстро закончить не удастся. Такое заявление сделал глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков в интервью НВ.

"Конечно, от нас захотят быстрого окончания войны, хотя все понимают, что закончить быстро ее не удастся, и решает это вовсе не парламент. Это большой путь, который должна пройти вся страна, все мы вместе", - сказал Разумков.

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Дмитрий Разумков Донбасс война
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