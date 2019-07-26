Разумков объяснил, какой реформу медицины видит Слуга народа

Дмитрий Разумков (фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков выступает за введение страховой медицины в Украине, но пока этот вопрос не может быть решен. Об этом он заявил в эфире Право на владу телеканала 1+1.

"Абсолютно правильным подходом будет переход на страховую медицину, но это можно сделать только тем, кто сегодня работает, и кому, в принципе, и предприятия, и они сами смогут оплачивать, опять же, исходя из уровня доходов, нормальную страховку, которая будет реально защищать", - отметил Разумков.

Он уточнил, что в зоне риска находятся дети, пенсионеры и те граждане, которые не могут это сделать без помощи государства. Разумков считает, что таких большинство, поэтому этот вопрос в ближайшее время не может быть решен и над ним нужно работать.

25 июля 2019 года и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что нельзя отменять медреформу только потому, что она кому-то не нравится.

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