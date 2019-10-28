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Разумков отреагировал на прохождение нардепами полиграфа

Разумков отреагировал на прохождение нардепами полиграфа - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба ВР/Facebook)
28.10.2019, 06:23

Спикер Рады надеется, что информация о получении взяток депутатами финансового комитета не подтвердится

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что процесс прохождения полиграфа нардепами "слишком публично происходит, и это все же не шоу". Об этом он сказал в интервью программы Факты недели на ICTV.

 "Мне кажется, что это немного слишком публично происходит. Это все же не шоу. Это должно быть вопросом работы правоохранительных органов, если есть такой фактаж в не зависимости от того, какая политическая сила".

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Разумков подчеркнул, что надеется - информация о получении взяток депутатами финансового комитета Рады не подтвердится.

Отвечая на вопрос, а если данные подтвердятся, Разумков сказал: "То должно быть наказание, и на это не должны влиять Разумков, Смаглюк  (Василевская-Смаглюк, - ред.), Дубинский, Гетманцев, Арахамия, Корниенко или кто-то другой. Должны работать правоохранительные органы, должны работать антикоррупционные органы. И если доказано, и материалы будут переданы в суд, то суд должен решить – виновен человек или не виновен".

  • Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного получения 11 народными депутатами из парламентского налогового комитета взятки в размере $30 000.
  • Пройти полиграф потребовал от депутатов фракции СН, входящих в финансовый комитет Рады, президент Владимир Зеленский, после того, как группа депутатов из президентской фракции, во главе с Дубинским, завалила в комитете антикоррупционный законопроект.
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полиграф Дмитрий Разумков Давид Арахамия
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