Разумков отреагировал на прохождение нардепами полиграфа

Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба ВР/Facebook)

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что процесс прохождения полиграфа нардепами "слишком публично происходит, и это все же не шоу". Об этом он сказал в интервью программы Факты недели на ICTV.

"Мне кажется, что это немного слишком публично происходит. Это все же не шоу. Это должно быть вопросом работы правоохранительных органов, если есть такой фактаж в не зависимости от того, какая политическая сила".

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Разумков подчеркнул, что надеется - информация о получении взяток депутатами финансового комитета Рады не подтвердится.

Отвечая на вопрос, а если данные подтвердятся, Разумков сказал: "То должно быть наказание, и на это не должны влиять Разумков, Смаглюк (Василевская-Смаглюк, - ред.), Дубинский, Гетманцев, Арахамия, Корниенко или кто-то другой. Должны работать правоохранительные органы, должны работать антикоррупционные органы. И если доказано, и материалы будут переданы в суд, то суд должен решить – виновен человек или не виновен".