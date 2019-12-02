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Разумков ответил на провокацию Володина: Это его мечты

Разумков ответил на провокацию Володина: Это его мечты - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
02.12.2019, 11:19

Спикер Верховной Рады заявил, что в Украине "нет ни малых, ни средних, ни больших народов"

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков ответил на провокацию спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, заявив, что это его мечты. Об этом Разумков заявил сегодня на заседании согласительного совета.

"Хотел бы отметить, что в Украине нет ни малых, ни средних, ни больших народов. В Украине есть украинский народ", - заявил спикер.

По его словам, украинский народ - многонациональный и может говорить на разных языках: "Но это единый народ, единое государство, и я хотел бы всех заверить, что если кто-то надеется, что будут отваливаться, отходить, теряться еще какие-то территории - это только мечты. И мы как государство, как Верховная Рада, будем прилагать максимум усилий, чтобы консолидировать общество вокруг тех тем, которые будут нас объединять", - сказал он.

Справка. После того, как делегация Украины не дала выступить на форуме ООН по вопросам меньшинств "депутату" от оккупированного Крыма, на сайте Госдумы появилось заявление ее спикера о якобы притеснении нацменьшинств в Украине. В частности Володин заявил, что "национализм и притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей".

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госдума вячеслав володин Дмитрий Разумков
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