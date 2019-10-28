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Разумков рассказал о новом законе по Донбассу и "красных линиях"

Разумков рассказал о новом законе по Донбассу и "красных линиях" - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
28.10.2019, 06:51

Глава Верховной Рады считает, что в новом законе по Донбассу "много будет зависеть от нормандских переговоров"

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что в вопросе принятия закона об особом статусе Донбасса много будет зависеть от результатов нормандских переговоров. Об этом он сказал в интервью программы Факты недели на ICTV.

"Красная линия для любого государства – это территориальная целостность и защита прав граждан. Моя личная позиция, я от нее не отходил, закон действительно заканчивает свой срок в конце этого года, нам нужно будет принимать другой законопроект. Я думаю, что очень много будет зависеть от нормандских переговоров, и уже после этого будем двигаться", - отметил Разумков.

Ранее он заявлял, что к работе над законопроектом обязательно привлекут общественность и экспертов.

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красные линии закон об особом статусе донбасса Дмитрий Разумков
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