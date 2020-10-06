Разумков рассказал, сколько депутатов Рады пострадали от коронавируса

Спикер считает, что в парламенте – высокий уровень заболеваемости

По состоянию на 6 октября, на больничном в связи с COVID-19 находятся 22 народных депутата. Всего за весь период эпидемии 52 депутата болели или болеют коронавирусом. Об этом спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал в эфире 112 Украина.

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Он считает, что это высокий уровень заболеваемости. Разумков объясняет его тем, что депутаты много общаются с людьми, в частности, с избирателями в регионах.

Спикер напомнил, что парламент не ушел на карантин, а продолжает работать в режиме комитетов. Кроме того, по его словам, две недели отведено для работы парламентариев в регионах.

Вчера, 5 октября, издание ZN.UA со ссылкой на источники в аппарате парламента сообщило, что, по состоянию на сегодняшний день, в Раде коронавиурс подтвердили у 75 человек: у 49 народных депутатов и 26 сотрудников аппарата. Одна из сотрудниц секретариата Рады, по информации издания, умерла.

30 сентября депутат Евросолидарности Яна Зинкевич сообщила, что заболела COVID-19 повторно.

5 октября в Украине выявили 4348 заболевших COVID-19 (днем ранее – 3774). Всего в Украине с начала эпидемии COVID-19 заболели 234 584 человек, умерли 4520, выздоровел 103 401 пациент.

Вадим Ребрина

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