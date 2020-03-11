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Разумков рекомендовал нардепам отменить международные поездки из-за коронавируса

Разумков рекомендовал нардепам отменить международные поездки из-за коронавируса - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
11.03.2020, 10:18

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков настаивает, чтобы депутаты и сотрудники аппарата парламента отменили или перенесли международные командировки

Депутатам и сотрудникам аппарата Верховной Рады рекомендовано отказаться от международных командировок в связи с эпидемией коронавируса. Об этом говорится в распоряжении спикера парламента Дмитрия Разумкова, опубликованного на сайте Рады.

В распоряжении Разумков "настойчиво рекомендует" депутатам и сотрудникам аппарата отменить или отложить служебные командировки за границы Украины "до изменения эпидемиологической ситуации в мире".

Также руководителю аппарата Рады Вячеславу Штучному поручено обеспечить все необходимое для предотвращения распространения острых респираторных заболеваний в помещениях парламента.

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Денис Юдин
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