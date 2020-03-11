Разумков рекомендовал нардепам отменить международные поездки из-за коронавируса

Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Депутатам и сотрудникам аппарата Верховной Рады рекомендовано отказаться от международных командировок в связи с эпидемией коронавируса. Об этом говорится в распоряжении спикера парламента Дмитрия Разумкова, опубликованного на сайте Рады.

В распоряжении Разумков "настойчиво рекомендует" депутатам и сотрудникам аппарата отменить или отложить служебные командировки за границы Украины "до изменения эпидемиологической ситуации в мире".

Также руководителю аппарата Рады Вячеславу Штучному поручено обеспечить все необходимое для предотвращения распространения острых респираторных заболеваний в помещениях парламента.

В конце декабря 2019-го в КНР началась вспышка инфекции COVID-19, которую вызывает вирус SARS-CoV-2. Помимо основного кластера инфекции в КНР, очаги - в Италии, Иране, Южной Корее, США и Японии.

началась вспышка инфекции 3 марта в Украине был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 – в Черновцах. Заболевший мужчина изолирован.

LIGA.net ведет хронику борьбы с этим патогеном.

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