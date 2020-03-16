Разумков собирает лидеров фракций

Сегодня, 16 марта, в 23:00 председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков собирает совещание. Об этом сообщил в Facebook глава фракции Голоса Сергей Рахманин.
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Он пишет, что в заседании, возможно, примут участие члены Кабмина и СНБО.
По мнению Рахманина, речь на заседании может пойти о введении в стране чрезвычайного положения – поскольку президент анонсирует ряд ограничительных мер и призывает Раду работать в пленарном режиме.
- Ранее сегодня издание Zn.ua со ссылкой на высокопоставленный источник в Кабмине сообщило, что завтра соберется экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором будет рассмотрен вопрос введения в Украине чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса.
- Президент Владимир Зеленский призвал Кабмин принять решение о закрытии заведений общественного питания, ограничении внутренних пассажирских перевозок, работы метро и других мерах, направленных на предотвращение распространению коронавируса в Украине.
- LIGA.net ведет хронику: Коронавирус в Украине и мире: все основные новости
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Медведева Наталия