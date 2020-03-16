Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Разумков собирает лидеров фракций

Разумков собирает лидеров фракций - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
16.03.2020, 21:16

Спикер парламента Дмитрий Разумков созывает на совещание лидеров фракций

Сегодня, 16 марта, в 23:00 председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков собирает совещание. Об этом сообщил в Facebook глава фракции Голоса Сергей Рахманин.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он пишет, что в заседании, возможно, примут участие члены Кабмина и СНБО.

По мнению Рахманина, речь на заседании может пойти о введении в стране чрезвычайного положения – поскольку президент анонсирует ряд ограничительных мер и призывает Раду работать в пленарном режиме.

  • Ранее сегодня издание Zn.ua со ссылкой на высокопоставленный источник в Кабмине сообщило, что завтра соберется экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором будет рассмотрен вопрос введения в Украине чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса.
  • Президент Владимир Зеленский призвал Кабмин принять решение о закрытии заведений общественного питания, ограничении внутренних пассажирских перевозок, работы метро и других мерах, направленных на предотвращение распространению коронавируса в Украине.
  • LIGA.net ведет хронику: Коронавирус в Украине и мире: все основные новости

Читайте также: Ахметов, Коломойский, Косюк. Зеленский собрал крупный бизнес на совещание в ОП

Медведева Наталия
Еще по теме
Напишите нам
Сергей Рахманин коронавирус верховная рада чрезвычайное положение
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 