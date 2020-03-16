Разумков собирает лидеров фракций

Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Сегодня, 16 марта, в 23:00 председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков собирает совещание. Об этом сообщил в Facebook глава фракции Голоса Сергей Рахманин.

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Он пишет, что в заседании, возможно, примут участие члены Кабмина и СНБО.

По мнению Рахманина, речь на заседании может пойти о введении в стране чрезвычайного положения – поскольку президент анонсирует ряд ограничительных мер и призывает Раду работать в пленарном режиме.

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