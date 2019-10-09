Разведение войск: в штабе ООС назвали, откуда должны уйти боевики

Дорога в Золотое, Донбасс, ООС, АТО, война (фото - Евгений Малолетка, ОБСЕ)

В рамках разведения войск боевики должны будут выйти из Ясиноватой, части Донецка и Сокольников. Об этом заявил заместитель командующего штаба операции объединенных сил Богдан Бондарь в эфире Радио Свобода.

При этом информацию о том, что в зону демилитаризации могут попасть находящиеся под контролем ВСУ Широкино, Пески, Гранитное и другие населенные пункты, Бондарь назвал "возможно, одним из вариантов, которые рассматриваются". Все эти вопросы, по его словам, будут еще обсуждаться "в трехстороннем" и нормандском формате.

Замкомандующего штаба ООС отметил, что пока что новые участки разведения войск не обсуждались, а в Золотом и Петровском разведение не происходит из-за обстрелов со стороны боевиков.

Разведение войск в Золотом и Петровском президент Владимир Зеленский анонсировал 1 октября. Для его проведения на участке фронта в течение семи суток должна сохраняться тишина.

анонсировал 6 октября в Нацполиции сообщили, что после разведения сил в Золотом останутся украинские правоохранители .

7 октября из-за обстрелов со стороны боевиков разведение войск в Золотом и Петровском было отложено

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