Разведение войск: в штабе ООС назвали, откуда должны уйти боевики

В рамках разведения войск боевики должны будут выйти из Ясиноватой, части Донецка и Сокольников. Об этом заявил заместитель командующего штаба операции объединенных сил Богдан Бондарь в эфире Радио Свобода.
При этом информацию о том, что в зону демилитаризации могут попасть находящиеся под контролем ВСУ Широкино, Пески, Гранитное и другие населенные пункты, Бондарь назвал "возможно, одним из вариантов, которые рассматриваются". Все эти вопросы, по его словам, будут еще обсуждаться "в трехстороннем" и нормандском формате.
Замкомандующего штаба ООС отметил, что пока что новые участки разведения войск не обсуждались, а в Золотом и Петровском разведение не происходит из-за обстрелов со стороны боевиков.
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