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Разведка Британии: Наибольшие успехи РФ – всего 1 км за неделю в районе Бахмута

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2022, 09:00
Разведка Британии: Наибольшие успехи РФ – всего 1 км за неделю в районе Бахмута - Фото
Пока еще живой российский оккупант на украинском поле (фото - ЕРА)

Армия России медленно продвигается на Донбассе и, вероятнее всего, не сможет выполнить задачу по захвату Донецкой области до 15 сентября. Об этом сообщает Минобороны Британии со ссылкой на данные своей разведки.

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Несмотря на попытки РФ сдерживать украинское контрнаступление на юге, главными усилиями России почти наверняка остаются наступательные операции на Донбассе – на Авдеевском и Бахмутском направлениях, говорят британцы.

Здесь РФ добилась наибольшего успеха, но ее войска продвигаются к Бахмуту всего на 1 км в неделю, отмечают разведчики.

Украинские власти заявили, что войскам РФ приказали полностью оккупировать Донецкую область к 15 сентября, напомнили британцы. По их оценке, выполнение приказа – маловероятно, что еще больше усложнит планы РФ по проведению референдума на оккупированных территориях.

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Марко Сировой
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ВСУ Донбасс бахмут армия рф разведка Британии
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