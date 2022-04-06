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Разведка Британии: Тела на улицах Бучи были при российских войсках – фото со спутника

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2022, 06:24
Разведка Британии: Тела на улицах Бучи были при российских войсках – фото со спутника - Фото
Деоккупированная Буча (фото - ЕРА)

По данным британской разведки, тела минимум восьми людей лежали на улицах Бучи в период временной оккупации российскими войсками. Об этом сообщает в Twitter Минобороны Великобритании.

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Анализ спутниковых снимков от 21 марта 2022 года показывает не менее восьми опознанных тел на улице Бучи, пишут британские разведчики. При этом, по их данным, город был оккупирован армией РФ до 31 марта.

Разведка Британии: Тела на улицах Бучи были при российских войсках – фото со спутника

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Марк Сировой
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