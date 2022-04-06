Разведка Британии: Тела на улицах Бучи были при российских войсках – фото со спутника

По данным британской разведки, тела минимум восьми людей лежали на улицах Бучи в период временной оккупации российскими войсками. Об этом сообщает в Twitter Минобороны Великобритании.

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Анализ спутниковых снимков от 21 марта 2022 года показывает не менее восьми опознанных тел на улице Бучи, пишут британские разведчики. При этом, по их данным, город был оккупирован армией РФ до 31 марта.

На стыке марта и апреля украинские военные освободили Киевскую область от российских оккупантов. На улицах освобожденных городов, в частности в Буче, были обнаружены тела убитых мирных жителей.

Российские чиновники и пропагандисты назвали кадры из Бучи "фейком". Однако спутниковые снимки компании MAXAR указывают – убитые появились на улицах при оккупации.

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Марк Сировой

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