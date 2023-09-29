Разведка Эстонии об ударе по штабу ЧФ: Ни одно место в Крыму не застраховано от атак ВСУ
Удар ВСУ по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе показывает, что ни одно место в Крыму не застраховано от украинских атак. Об этом сказал на еженедельном брифинге глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, сообщает ERR.ee.
Атака Вооруженных Сил Украины на штаб российского Черноморского флота в Севастополе показывает "способность украинцев осуществлять атаки в глубоком тылу россиян", – сказал Кивисельг.
"По сути, ни одна точка в Крыму не гарантирована от украинских атак, и российским военным придется это учитывать при планировании и проведении своих операций", – считает глава разведки.
По его данным, ВСУ продолжают закреплять и расширять плацдарм в районе Работино в направлении Орехова Запорожской области и вышли на окраины населенных пунктов Новопрокоповка и Вербовое. Основным сдерживающим фактором для наступления по-прежнему остаются минные поля.
Оккупанты предприняли несколько попыток контратак местного значения, которые не дали результата, отметил полковник. В то же время РФ приступила к усилению обороны Токмака и создает новую оборонительную полосу в направлении Бердянска.
Неудачи на фронте и провал контрударов также "создали напряженность" в военном руководстве РФ, считает разведка. Потеря Работино привела к перестановкам в военном руководстве РФ, в частности, командующий обороной в Запорожской области генерал-полковник Теплинский, который также является командующим ВДВ России, отправлен в отставку по личному приказу главы генштаба РФ Валерия Герасимова.
- Командующий Таврическим направлением Александр Тарнавский заявил, что Силы обороны совершили прорыв на фланге Вербового в Запорожской области и продолжают двигаться дальше.
- Тарнавский сообщил, что зима не замедлит украинское контрнаступление, а самый большой прорыв Киева еще впереди – "после Токмака".
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