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Разведка Эстонии об ударе по штабу ЧФ: Ни одно место в Крыму не застраховано от атак ВСУ

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29.09.2023, 19:59
Разведка Эстонии об ударе по штабу ЧФ: Ни одно место в Крыму не застраховано от атак ВСУ - Фото
Антс Кивисельг (Фото - скриншот с видео)

Удар ВСУ по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе показывает, что ни одно место в Крыму не застраховано от украинских атак. Об этом сказал на еженедельном брифинге глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, сообщает ERR.ee.

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Атака Вооруженных Сил Украины на штаб российского Черноморского флота в Севастополе показывает "способность украинцев осуществлять атаки в глубоком тылу россиян", – сказал Кивисельг.

"По сути, ни одна точка в Крыму не гарантирована от украинских атак, и российским военным придется это учитывать при планировании и проведении своих операций", – считает глава разведки.

По его данным, ВСУ продолжают закреплять и расширять плацдарм в районе Работино в направлении Орехова Запорожской области и вышли на окраины населенных пунктов Новопрокоповка и Вербовое. Основным сдерживающим фактором для наступления по-прежнему остаются минные поля.

Оккупанты предприняли несколько попыток контратак местного значения, которые не дали результата, отметил полковник. В то же время РФ приступила к усилению обороны Токмака и создает новую оборонительную полосу в направлении Бердянска.

Неудачи на фронте и провал контрударов также "создали напряженность" в военном руководстве РФ, считает разведка. Потеря Работино привела к перестановкам в военном руководстве РФ, в частности, командующий обороной в Запорожской области генерал-полковник Теплинский, который также является командующим ВДВ России, отправлен в отставку по личному приказу главы генштаба РФ Валерия Герасимова.

Читайте также: РФ провела безуспешные контратаки, демонстрирует минимальные возможности в наступлении – союзники

Сергей Бережной
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