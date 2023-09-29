Розвідка Естонії про удар по штабу ЧФ: Жодне місце в Криму не застраховано від атак ЗСУ
Удар ЗСУ по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі показує, що жодне місце у Криму не застраховане від українських атак. Про це сказав на щотижневому брифінгу голова розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, повідомляє ERR.ee.
Атака Збройних Сил України на штаб російського Чорноморського флоту в Севастополі показує "здатність українців здійснювати атаки у глибокому тилу росіян", – сказав Ківісельг.
"По суті, жодна точка в Криму не гарантована від українських атак, і російським військовим доведеться це враховувати під час планування та проведення своїх операцій", – вважає голова розвідки.
За його даними, ЗСУ продовжують закріплювати та розширювати плацдарм у районі Роботиного у напрямку Оріхова Запорізької області та вийшли на околиці населених пунктів Новопрокопівка та Вербове. Основним стримувальним фактором для наступу, як і раніше, залишаються мінні поля.
Окупанти зробили кілька спроб контратак місцевого значення, які не дали результату, зазначив полковник. Водночас РФ почала посилення оборони Токмака та створює нову оборонну смугу у напрямку Бердянська.
Невдачі на фронті та провал контрударів також "створили напруженість" у військовому керівництві РФ, вважає розвідка. Втрата Роботиного призвела до перестановок у військовому керівництві РФ, зокрема, командувач оборони в Запорізькій області генерал-полковник Теплинський, який також є командувачем ВДВ Росії, відправлений у відставку за особистим наказом голови генштабу РФ Валерія Герасимова.
- Командувач Таврійського напряму Олександр Тарнавський заявив, що Сили оборони здійснили прорив на фланзі Вербового в Запорізькій області та продовжують рухатися далі.
- Тарнавський повідомив, що зима не уповільнить український контрнаступ, а найбільший прорив Києва ще попереду – "після Токмака".
Читайте також: РФ провела безуспішні контратаки, демонструє мінімальні можливості наступу – союзники
Коментарі