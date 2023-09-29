Розвідка Естонії про удар по штабу ЧФ: Жодне місце в Криму не застраховано від атак ЗСУ

Удар ЗСУ по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі показує, що жодне місце у Криму не застраховане від українських атак. Про це сказав на щотижневому брифінгу голова розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, повідомляє ERR.ee.

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Атака Збройних Сил України на штаб російського Чорноморського флоту в Севастополі показує "здатність українців здійснювати атаки у глибокому тилу росіян", – сказав Ківісельг.

"По суті, жодна точка в Криму не гарантована від українських атак, і російським військовим доведеться це враховувати під час планування та проведення своїх операцій", – вважає голова розвідки.

За його даними, ЗСУ продовжують закріплювати та розширювати плацдарм у районі Роботиного у напрямку Оріхова Запорізької області та вийшли на околиці населених пунктів Новопрокопівка та Вербове. Основним стримувальним фактором для наступу, як і раніше, залишаються мінні поля.

Окупанти зробили кілька спроб контратак місцевого значення, які не дали результату, зазначив полковник. Водночас РФ почала посилення оборони Токмака та створює нову оборонну смугу у напрямку Бердянська.

Невдачі на фронті та провал контрударів також "створили напруженість" у військовому керівництві РФ, вважає розвідка. Втрата Роботиного призвела до перестановок у військовому керівництві РФ, зокрема, командувач оборони в Запорізькій області генерал-полковник Теплинський, який також є командувачем ВДВ Росії, відправлений у відставку за особистим наказом голови генштабу РФ Валерія Герасимова.

Командувач Таврійського напряму Олександр Тарнавський заявив, що Сили оборони здійснили прорив на фланзі Вербового в Запорізькій області та продовжують рухатися далі.

Тарнавський повідомив, що зима не уповільнить український контрнаступ, а найбільший прорив Києва ще попереду – "після Токмака".

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