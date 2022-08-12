Разведка Канады прогнозирует снижение возможностей РФ проводить воздушные операции на юге

После ударов по российской авиабазе в Крыму армия РФ понесла потери, которые, вероятно, немедленно отразятся на ее возможностях вести воздушные операции на юге Украины. Об этом сообщает разведывательное управление Вооруженных сил Канады.

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"Потери в Новофедоровке, скорее всего, немедленно снизят возможности России по проведению воздушных операций над оккупированными территориями на юге Украины и северо-западе Черного моря", – сообщают в канадской разведке.

Результатами удара по авиабазе, как утверждают в разведке Канады, было уничтожение "нескольких" российских военных самолетов или их повреждение без возможности дальнейшей эксплуатации. Также значительные повреждения получили и другие российские сооружения, а также техника на аэродроме.

В канадской разведке говорят, что всего российские воздушные силы потеряли не менее 90 самолетов и вертолетов с начала полномасштабного вторжения.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 12 августа Россия потеряла в Украине 233 самолета и 193 вертолета.

9 августа в Крыму прогремели взрывы в районе российской авиабазы в Новофедоровке. На следующий день после взрывов Генштаб ВСУ сообщил, что РФ потеряла девять самолетов.

Украина официально не взяла на себя ответственность за удар. Однако неназванный украинский топ-чиновник сообщил WP, что это было дело рук спецназа.

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Оксана Житнюк

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