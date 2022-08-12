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Разведка Канады прогнозирует снижение возможностей РФ проводить воздушные операции на юге

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2022, 22:11
Разведка Канады прогнозирует снижение возможностей РФ проводить воздушные операции на юге - Фото
Взрыв на аэродроме в Крыму (фото – ЕРА)

После ударов по российской авиабазе в Крыму армия РФ понесла потери, которые, вероятно, немедленно отразятся на ее возможностях вести воздушные операции на юге Украины. Об этом сообщает разведывательное управление Вооруженных сил Канады.

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"Потери в Новофедоровке, скорее всего, немедленно снизят возможности России по проведению воздушных операций над оккупированными территориями на юге Украины и северо-западе Черного моря", – сообщают в канадской разведке.

Результатами удара по авиабазе, как утверждают в разведке Канады, было уничтожение "нескольких" российских военных самолетов или их повреждение без возможности дальнейшей эксплуатации. Также значительные повреждения получили и другие российские сооружения, а также техника на аэродроме.

В канадской разведке говорят, что всего российские воздушные силы потеряли не менее 90 самолетов и вертолетов с начала полномасштабного вторжения.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 12 августа Россия потеряла в Украине 233 самолета и 193 вертолета.

Читайте также: Взрывы в Крыму. Из какого оружия могли ударить по авиабазе в Новофедоровке: шесть версий

Оксана Житнюк
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Крым разведка канада авиация новофедоровка
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