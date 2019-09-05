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Разведка назвала четыре возможных конфликта с участием Украины

Разведка назвала четыре возможных конфликта с участием Украины - Фото
представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий
05.09.2019, 15:51

Один из них уже происходит на территории Украины. Это, по мнению представителя ГУР Минобороны, внутренний конфликт, поддержанный извне

Украинские разведывательные органы проработали восемь возможных сценариев на ближайшие 10 лет в Украине, которые потребуют применения военной силы. Об этом в интервью Укринформу рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

В этом проекте ГУР, Генштаб ВСУ, другие разведывательные органы определили наиболее актуальные вызовы и угрозы для Украины в ближайшее десятилетие, которые потребуют от страны применения силы.

Всего проработано восемь сценариев. В четырех из них, отметил Скибицкий, ведущую роль будут играть ВСУ:

- внешняя вооруженная агрессия;

- внутренний конфликт, который может быть поддержан извне. "А это по сути нынешний вооруженный конфликт на востоке нашего государства, который поддерживается Российской Федерацией", - сказал представитель ГУР.

- пограничный конфликт, который может быть спровоцирован в результате проведения спецопераций;

- втягивание Украины в противостояние между мировыми державами.

Касательно последнего сценария Скибицкий обратил внимание на противостояние между США/НАТО и Россией. "И Украина стала "серой зоной" для России. Именно поэтому РФ наращивает группировку у наших границ", - сказал он, отметив, что в такой же конфликт могут быть втянуты страны Балтии.

Ранее олигарх Игорь Коломойский, которого связывают с новой украинской властью, назвал гибридную войну России против Украины в Донбассе "внутренним гражданским конфликтом", поддержанным Россией.

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Донбасс разведка конфликт Вадим Скибицкий сценарий
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