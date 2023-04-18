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Разведка: Путин не влияет на военную помощь ядерным оружием. Это пропаганда для обывателя

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2023, 10:19
Разведка: Путин не влияет на военную помощь ядерным оружием. Это пропаганда для обывателя - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Диктатор Владимир Путин не влияет на военную помощь Украине угрозами ядерным оружием. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в эфире национального телемарафона.

По его словам, планы России по размещению ядерного оружия в Беларуси не повлияют на союзников и поставки вооружений Украине.

Он отметил, что Путин не в первый раз применяет ядерный шантаж. 

"Самое главное — это не влияет на министров обороны, которые собираются в Рамштайне. На обывателя в рамках пропаганды это может действовать, но профессионалы все понимают", — сказал Скибицкий.

Разведчик заявил, что Украина начала получать больше вооружений, когда Силы обороны вышли на те возможности, которые необходимы не только для обороны, но и для наступления. 

  • 25 марта 2023 года Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.
  • В Белом доме заявили, что США не видят признаков перемещения тактического ядерного оружия в Беларусь.
  • МИД Латвии: Планы России разместить ядерное оружие в Беларуси – акт отчаяния. 

Читайте также: Зеленский: План РФ разместить ядерное оружие в Беларуси – следствие неудачной встречи с Си

Дмитро Гриниченко
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