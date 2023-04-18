Разведка: Путин не влияет на военную помощь ядерным оружием. Это пропаганда для обывателя

Диктатор Владимир Путин не влияет на военную помощь Украине угрозами ядерным оружием. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в эфире национального телемарафона.

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По его словам, планы России по размещению ядерного оружия в Беларуси не повлияют на союзников и поставки вооружений Украине.

Он отметил, что Путин не в первый раз применяет ядерный шантаж.

"Самое главное — это не влияет на министров обороны, которые собираются в Рамштайне. На обывателя в рамках пропаганды это может действовать, но профессионалы все понимают", — сказал Скибицкий.

Разведчик заявил, что Украина начала получать больше вооружений, когда Силы обороны вышли на те возможности, которые необходимы не только для обороны, но и для наступления.

25 марта 2023 года Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.

В Белом доме заявили, что США не видят признаков перемещения тактического ядерного оружия в Беларусь.

МИД Латвии: Планы России разместить ядерное оружие в Беларуси – акт отчаяния.

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Дмитро Гриниченко

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