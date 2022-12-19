Разведка: Россия хочет полностью оккупировать не только Донбасс, но и Запорожскую область

Российские оккупанты хотят полностью захватить Луганскую, Донецкую и Запорожскую области. Об этом в интервью немецкой газете Bild сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, после освобождения Херсона от россиян война вступила в новую фазу — подразделения, которые вывели с правого берега Днепра в Херсонской области теперь будут дислоцированы на Донбассе и под Запорожьем.

"Они считают эти регионы российской территорией и хотят продолжать полностью их оккупировать", — сказал Скибицкий.

Он отметил, что армия России и террористы из ЧВК Вагнера олигарха Евгения Пригожина сосредоточили свои атаки вокруг Бахмута, который они продолжают атаковать, несмотря на огромные потери.

Разведчик заявил, что россияне делают это по трем причинам — желание полностью оккупировать Донецкую область, атаковать Краматорск и Славянск с юга, а также ради личного престижа Пригожина, который критикует военное руководство РФ и хочет какого-либо успеха.

Читайте также: Путин может готовить новый этап войны в ближайшие месяцы, эффективность под вопросом — ISW

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.