Разведка: Россия разгоняет фейк о тайной встрече в Альпах по выборам президента Украины
Россия распространяет фейк о якобы тайной встрече в Альпах украинских военных и государственных деятелей с представителями США и Великобритании на которой обсуждали выборы в Украине и "замену" президента Владимира Зеленского. Цель врага – посеять раздор, сообщили в Главном управлении разведки.
Фейковые сообщения начали появляться 29 июля по приказу Кремля в рамках очередной подрывной информационной кампании против Украины. Это заявление от имени якобы Службы внешней разведки РФ публикуют "пропагандисты высших рангов", говорят в разведке.
"Цель лжи – усилить общественное напряжение в Украине, посеять недоверие внутри военно-политического руководства, переключить общественное внимание с темы войны на тему выборов, спровоцировать раздор и снизить способность нашего государства оказывать вооруженное сопротивление российским оккупантам", – пояснили в разведке.
Отдельную роль в пропаганде россияне отвели атакам против военной разведки Украины. В частности, они обвиняют бойца одного из подразделений разведки в якобы причастности к наркоторговле.
В ГУР напомнили об информационной гигиене и призвали не распространять российскую дезинформацию. Вместо этого стоит сконцентрироваться на борьбе с "лживой и преступной Россией" повсюду, где это возможно.
- 12 июля разведка сообщила, что Россия в Сирии распространяет байку о "красной ртути", которую купила якобы в Украине.
- 23 июля в ГУР предупредили, что Россия готовит провокации на фоне протестов из-за закона о НАБУ и САП. Враг намерен дискредитировать Украину в мире.
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