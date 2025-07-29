Розвідка: Росія поширює фейк про таємну зустріч в Альпах щодо "виборів президента" України

У ГУР пояснили, що ворог намагається перемикнути увагу суспільства з теми війни на тему виборів

Урна для голосування на виборах (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Росія поширює фейк про нібито таємну зустріч в Альпах українських військових і державних діячів з представниками США і Великої Британії, на якій обговорювали вибори в Україні та "заміну" президента Володимира Зеленського. Ціль ворога – посіяти розбрат, повідомили в Головному управлінні розвідки.

Фейкові повідомлення почали з'являтися 29 липня за наказом Кремля у межах чергової підривної інформаційної кампанії проти України. Цю заяву від імені нібито Служби зовнішньої розвідки РФ публікують "пропагандисти найвищих рангів", кажуть у розвідці.

"Брехня має на меті посилити суспільну напругу в Україні, посіяти недовіру всередині військово-політичного керівництва, перемикнути суспільну увагу з теми війни на тему виборів, спровокувати розбрат і знизити здатність нашої держави чинити збройний опір російським окупантам", – пояснили в розвідці.

Окрему роль у пропаганді росіяни відвели атакам проти воєнної розвідки України. Зокрема, вони звинувачують бійця одного з підрозділів розвідки у нібито причетності до наркоторгівлі.

У ГУР нагадали про інформаційну гігієну й закликали не поширювати російську дезінформацію. Натомість варто сконцентруватись на боротьбі з "брехливою та злочинною Росією" повсюди, де це можливо.

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