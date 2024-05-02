Разведка США: Тактика Путина – убедить, что продолжение борьбы увеличит ущерб для Украины

Аврил Хейнс считает, что война в Украине вряд ли закончится в ближайшее время

Аврил Хейнс (Фото: Will Oliver/EPA)

Директор Национальной разведки США Аврил Хейнс считает, что тактика российского диктатора Владимира Путина состоит в том, чтобы убедить Украину в том, что продолжение борьбы лишь увеличит ущерб для страны. Об этом она заявила во время слушаний в комитете по вооруженным силам Сената США, цитирует издание Reuters.

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По мнению Хейнс, Путин будет использовать агрессивную тактику, поскольку внутренние и международные события развиваются в его пользу. Она отметила, что Россия усилила удары по украинской инфраструктуре, чтобы препятствовать Киеву перемещать вооружение, замедлить оборонное производство и склонить Украину к переговорам.

"Усиливающаяся агрессивная тактика Путина против Украины, такая как удары по электроэнергетической инфраструктуре, направлена на то, чтобы убедить Киев, что продолжение борьбы лишь увеличит вред и не предложит вероятного пути к победе", — отметила директор Национальной разведки США.

Хейнс подчеркнула, что, вероятно, эта тактика будет продолжена и "война вряд ли закончится в ближайшее время".

4 апреля Столтенберг сказал, что союзники по НАТО могут предоставить Украине больше помощи для освобождения территорий. В противном случае РФ захватит больше территорий, и ситуация в стране может стать "более опасной".

30 апреля госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что если Россия продемонстрирует желание вести мирные переговоры, США точно "будут там".

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