Розвідка США: Тактика Путіна – переконати, що продовження боротьби збільшить шкоду для України

Авріл Гейнс (Фото: Will Oliver/EPA)

Директорка Національної розвідки США Авріл Гейнс вважає, що тактика російського диктатора Володимира Путіна полягає в тому, щоб переконати Україну, що продовження боротьби лише збільшить шкоду для країни. Про це вона заявила під час слухань у комітеті з питань збройних сил Сенату США, цитує видання Reuters.

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На думку Гейнс, Путін буде вдаватись до агресивної тактики з огляду на те, що внутрішні та міжнародні події розвиваються на його користь. Вона зазначила, що Росія посилила удари по українській інфраструктурі, щоб перешкоджати Києву переміщувати озброєння, сповільнити оборонне виробництво та схилити Україну до перемовин.

"Дедалі агресивніша тактика Путіна проти України, така як удари по електроенергетичній інфраструктурі, спрямована на те, щоб переконати Київ, що продовження боротьби лише збільшить шкоду та не запропонує вірогідного шляху до перемоги", – зазначила директорка Національної розвідки США.

Гейнс наголосила, що, ймовірно, ця тактика триватиме і "війна навряд чи закінчиться найближчим часом".

4 квітня Столтенберг сказав, що союзники по НАТО можуть надати Україні більше допомоги для звільнення територій. В іншому випадку РФ захопить більше територій, і ситуація в країні може стати "більш небезпечною".

30 квітня держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що якщо Росія продемонструє бажання вести мирні переговори, США точно "будуть там".

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