Разведка США знала о планах Пригожина бунтовать, но не ожидала такой скорости – CNN

Американская разведка знала, что главарь российской террористической организации Группа Вагнера Евгений Пригожин готовится пойти против руководства регулярной армии России, но не предполагала, что эскалация будет такой быстрой. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

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Сотрудники разведки США считают, что Пригожин уже довольно давно планировал бросить серьезный вызов военному руководству России, но было неясно, какова будет конечная цель, сообщили CNN три человека, знакомые с этим вопросом.

В начале этой недели представители разведки проинформировали лидеров Конгресса о перемещениях ЧВК Вагнера и накоплении ими техники вблизи России, сказали двое из источников.

Представители американской и западной разведки видели признаки того, что Пригожин готовился к мятежу с демонстрацией оружия и боеприпасов, заявили представитель западной разведки и еще один человек, знакомый с разведкой.

Источник, знакомый с разведкой, отметил, что "все произошло очень быстро", и было трудно понять, насколько серьезно Пригожин относится к угрозам российским военным и куда он направит свои войска.

Как отмечается, в целом официальные лица США видели признаки того, что Пригожин планировал бросить вызов российским военным, но были удивлены настолько быстрой эскалацией.

24 июня главарь ЧВК Вагнера заявил о походе на Москву после того, как, по его словам, армия РФ нанесла удары по тылам организации.

К вечеру того же дня он договорился с властями РФ и объявил отвод войск. Секретарь Путина сообщил, что Пригожин уезжает в Беларусь.

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