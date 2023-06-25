Розвідка США знала про плани Пригожина бунтувати, але не очікувала такої швидкості – CNN

Американська розвідка знала, що ватажок російської терористичної організації Група Вагнера Євген Пригожин готується піти проти керівництва регулярної армії Росії, але не припускала, що ескалація буде такою швидкою. Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела.

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Співробітники розвідки США вважають, що Пригожин вже давно планував кинути серйозний виклик військовому керівництву Росії, але було неясно, якою буде кінцева мета, повідомили CNN три особи, знайомі з цим питанням.

На початку цього тижня представники розвідки проінформували лідерів Конгресу про переміщення ПВК Вагнера та накопичення ними техніки поблизу Росії, сказали двоє з джерел.

Представники американської та західної розвідки бачили ознаки того, що Пригожин готувався до заколоту з демонстрацією зброї та боєприпасів, заявили представник західної розвідки та ще одна особа, знайома з розвідкою.

Джерело, знайоме з розвідкою, зазначило, що "все сталося дуже швидко", і було важко зрозуміти, наскільки серйозно Пригожин ставиться до погроз російським військовим і куди він направить свої війська.

Як зазначається, загалом офіційні особи США бачили ознаки того, що Пригожин планував кинути виклик російським військовим, але були здивовані такою швидкою ескалацією.

24 червня ватажок ПВК Вагнера заявив про похід на Москву після того, як, за його словами, армія РФ завдала ударів по тилах організації.

Увечері того ж дня він домовився з владою РФ та оголосив відведення військ. Секретар Путіна повідомив, що Пригожин їде до Білорусі.

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