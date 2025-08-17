ГУР: Силы обороны тяжело ранили замкомандующего группировкой войск РФ на Курщине
В ночь с 16 на 17 августа украинские защитники ударили по колонне оккупантов на Курщине – тяжелые ранения получил генерал-лейтенант РФ Эседулла Абачев. Об этом заявляет Главное управление разведки.
"В результате удара серьезные ранения получил генерал-лейтенант Абачев – заместитель командующего группировки войск "Север" Вооруженных сил РФ. Самолетом военно-транспортной авиации раненого срочно доставили в Центральный клинический госпиталь имени Вишневского в Москве", – пишет ГУР.
Разведка заявляет, что в результате ранений российскому военачальнику ампутированы рука и нога.
"ГУР напоминает – за каждое военное преступление против украинского народа будет справедливое возмездие!", – заключают в ведомстве.
По данным разведки, поражение по колонне захватчиков произошло с субботы на воскресенье на трассе Рыльск-Хомутовка. Ближайшая точка от этой трассы до украинской границы – около 13 километров.
По открытым данным, группировка оккупантов "Север" воюет против Украины на Сумском и Харьковском направлениях и действует в приграничных Брянской, Курской и Белгородской областях РФ.
- 12 августа Зеленский сообщил, что Силам обороны удалось выйти в двух точках к украино-российской границе в Сумской области.
Комментарии (0)