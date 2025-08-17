ГУР: Сили оборони важко поранили замкомандувача угрупування військ РФ на Курщині

ГУР заявляє, що російському воєначальнику ампутували руку та ногу

Ілюстративне фото: ГУР

У ніч з 16 на 17 серпня українські захисники ударили по колоні окупантів на Курщині – важкі поранення отримав генерал-лейтенант РФ Еседулла Абачев. Про це заявляє Головне управління розвідки.

"В результаті удару серйозних поранень зазнав генерал-лейтенант Абачев — заступник командувача угруповання військ "Север" Збройних сил РФ. Літаком військово-транспортної авіації пораненого терміново доставили до Центрального клінічного шпиталю імені Вишневського в Москві", – пише ГУР.

Розвідка заявляє, що унаслідок поранень російському воєначальнику ампутовано руку та ногу.

"ГУР нагадує ― за кожен воєнний злочин проти українського народу буде справедлива відплата!", – підсумовують у відомстві.

Фото: ГУР

За даними розвідки, ураження по колоні загарбників сталося з суботи на неділю на трасі Рильськ-Хомутовка. Найближча точка від цієї траси до українського кордону – близько 13 кілометрів.

За відкритими даними, угрупування окупантів "Север" воює проти України на Сумському та Харківському напрямках та діє у прикордонних Брянській, Курській та Бєлгородській областях РФ.