Разведки Украины и США значительно усилили обмен информацией – CNN

За последние несколько месяцев спецслужбы Украины значительно расширили объем данных, которыми они делятся с коллегами в США, и это создает условия для более эффективного планирования операций ВСУ. Об этом сообщил CNN информированный источник в оборонном ведомстве США.

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Готовность украинцев делиться разведданными с США заметно выросла за несколько прошедших месяцев, это позволяет американским спецслужбам лучше помогать Украине в планировании боевых операций, сказал источник агентства.

CNN цитирует также украинского чиновника, "близкого к президенту Владимиру Зеленскому", который сказал, что "сейчас доверия (между Украиной и США. – Прим. Ред.) стало гораздо больше, чем было в начале войны". Он также отметил, что "украинцы видят, что чем больше они делятся (информацией), тем больше могут получить".

Источник CNN в оборонной сфере считает, что "имеет место достойная коммуникация на разных уровнях о том, что планируется предпринять в политической и военной областях", и что "военная прозрачность довольно высока".

С 6 сентября в результате наступления ВСУ в Харьковской области освобождено более 3800 кв. км территории, более 300 населенных пунктов и около 150 000 украинцев, замминистра обороны Анна Маляр заявила, что реальные цифры освобожденных территорий — почти вдвое больше.

Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс заявил, что "не стал бы недооценивать возможности и мужество украинцев", комментируя контрнаступление ВСУ.

ВСУ "прекрасно" использовали свои возможности во время контрнаступления в Харьковской области, а российские оккупанты были удивлены действиями украинских воинов, заявили в Пентагоне.

Сергій Бережний

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