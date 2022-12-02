UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Речи о передаче Лавры пока не идет: в ПЦУ и Минкульте разъяснили регистрацию монастыря

Цей матеріал також доступний українською
02.12.2022, 22:19
Речи о передаче Лавры пока не идет: в ПЦУ и Минкульте разъяснили регистрацию монастыря - Фото
Киево-Печерская лавра (фото: Александр Игнатенко/Facebook)

Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру зарегистрировали как монастырь в составе Православной церкви Украины, соответствующее досье опубликована на сайте You control. Заместитель председателя Управления внешних церковных связей УПЦ ПЦУ Евстратий Зоря и глава Минкульта Александр Ткаченко объяснили, что речи о передаче Лавры ПЦУ пока не идет.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Вчера, 1 декабря, был зарегистрирован устав Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры (мужского монастыря) ПЦУ, а сегодня сведения были внесены в госреестр.

После этого ряд СМИ подхватили эту новость, трактуя ее как якобы передачу Лавры, которая находится в государственной собственности, но сейчас используется Московским патриархатом, Православной церкви Украины.

Глава Минкульта в эфире телемарафона объяснил, что о передаче пока речи не идет, и регистрация никак не связана с сегодняшним указом президента Владимира Зеленского о санкциях против функционеров УПЦ МП – мол, "просто так совпало", так как процесс регистрации занимает немало времени, а начался он еще давно. Ткаченко подчеркнул, что произошло просто изменение названия и уточнение адреса монастыря, принадлежащего ПЦУ и находящегося на территории Верхней Лавры.

Евстратий Зоря напомнил, что в мае 2022 года, учитывая общественный и церковный резонанс вокруг монопольного пользования святынями Лавры только Московским патриархатом, Синод ПЦУ решил образовать отдельную религиозную организацию – мужской монастырь с названием Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра в составе ПЦУ, который имел бы статус юридического лица и мог бы просить о предоставлении храма для богослужений и помещений для монастырского труда. Теперь такая регистрация произошла, но она не означает изменений в статусе имущественного комплекса Лавры.

Он отметил, что комплексное решение о дальнейшей судьбе Лавры, очевидно, будет приниматься после проведения исследования в рамках вчерашнего решения СНБО того, какое имущество и на каких основаниях передано в пользование структурам Московского патриархата.

"Так что пока речь идет только о первом, но существенном шаге – регистрации юридического лица монастыря, который является составной частью ПЦУ", – добавил Зоря.

  • В мае 2022 года Синод ПЦУ решил создать религиозную организацию Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра (мужской монастырь), руководителем которой назначен Епифаний. 
  • В июне Епифаний обратился к правительству с просьбой о передаче ПЦУ для этого монастыря одного из храмов на территории Лавры, который сейчас подчинен Московскому патриархату.
  • В последние недели СБУ проводит массовые обыски в епархиях УПЦ Московского патриархата в разных областях Украины. Там находят многочисленную символику и материалы, прославляющие "русский мир".
  • Сегодня Зеленский ввел в действие персональные санкции СНБО, в том числе против функционеров УПЦ МП. Под санкции попали бывший нардеп от ОПЗЖ Вадим Новинский, наместник Киево-Печерской лавры Павел (Лебедь), а также еще около десятка иерархов УПЦ МП.

Читайте также: "Избавиться от Гундяева". СБУ пришла в Киево-Печерскую лавру: что это значит для УПЦ МП

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
упц киево-печерская лавра александр ткаченко лавра пцу
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 