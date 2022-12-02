Речи о передаче Лавры пока не идет: в ПЦУ и Минкульте разъяснили регистрацию монастыря

Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру зарегистрировали как монастырь в составе Православной церкви Украины, соответствующее досье опубликована на сайте You control. Заместитель председателя Управления внешних церковных связей УПЦ ПЦУ Евстратий Зоря и глава Минкульта Александр Ткаченко объяснили, что речи о передаче Лавры ПЦУ пока не идет.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Вчера, 1 декабря, был зарегистрирован устав Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры (мужского монастыря) ПЦУ, а сегодня сведения были внесены в госреестр.

После этого ряд СМИ подхватили эту новость, трактуя ее как якобы передачу Лавры, которая находится в государственной собственности, но сейчас используется Московским патриархатом, Православной церкви Украины.

Глава Минкульта в эфире телемарафона объяснил, что о передаче пока речи не идет, и регистрация никак не связана с сегодняшним указом президента Владимира Зеленского о санкциях против функционеров УПЦ МП – мол, "просто так совпало", так как процесс регистрации занимает немало времени, а начался он еще давно. Ткаченко подчеркнул, что произошло просто изменение названия и уточнение адреса монастыря, принадлежащего ПЦУ и находящегося на территории Верхней Лавры.

Евстратий Зоря напомнил, что в мае 2022 года, учитывая общественный и церковный резонанс вокруг монопольного пользования святынями Лавры только Московским патриархатом, Синод ПЦУ решил образовать отдельную религиозную организацию – мужской монастырь с названием Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра в составе ПЦУ, который имел бы статус юридического лица и мог бы просить о предоставлении храма для богослужений и помещений для монастырского труда. Теперь такая регистрация произошла, но она не означает изменений в статусе имущественного комплекса Лавры.

Он отметил, что комплексное решение о дальнейшей судьбе Лавры, очевидно, будет приниматься после проведения исследования в рамках вчерашнего решения СНБО того, какое имущество и на каких основаниях передано в пользование структурам Московского патриархата.

"Так что пока речь идет только о первом, но существенном шаге – регистрации юридического лица монастыря, который является составной частью ПЦУ", – добавил Зоря.

В мае 2022 года Синод ПЦУ решил создать религиозную организацию Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра (мужской монастырь), руководителем которой назначен Епифаний.

В июне Епифаний обратился к правительству с просьбой о передаче ПЦУ для этого монастыря одного из храмов на территории Лавры, который сейчас подчинен Московскому патриархату.

В последние недели СБУ проводит массовые обыски в епархиях УПЦ Московского патриархата в разных областях Украины. Там находят многочисленную символику и материалы, прославляющие "русский мир".

Сегодня Зеленский ввел в действие персональные санкции СНБО, в том числе против функционеров УПЦ МП. Под санкции попали бывший нардеп от ОПЗЖ Вадим Новинский, наместник Киево-Печерской лавры Павел (Лебедь), а также еще около десятка иерархов УПЦ МП.

Читайте также: "Избавиться от Гундяева". СБУ пришла в Киево-Печерскую лавру: что это значит для УПЦ МП

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.