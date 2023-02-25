Реформа дала бы новую жизнь Совету безопасности ООН – постпред Эстонии

Работа Совета безопасности ООН сейчас практически парализована из-за права вето у России, реформа этого органа могла бы дать ему новую жизнь. Об этом сказал постоянный представитель Эстонии в ООН Рейн Таммсаар, пишет EER.ee.

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"Понятно, что если так будет продолжаться и дальше, конфликты могут разрастаться, а один из самых важных органов всемирной организации не сможет их решить", – отметил дипломат. Поэтому, считает он, реформа Совета безопасности дала бы ему новую жизнь.

Таммсаар отмечает, что идея исключения России из Совбеза ООН сейчас звучит довольно громко, но "практические шаги, как это можно было бы сделать, пока не просматриваются".

Тем не менее, по его словам, "вполне возможно обеспечить политическую изоляцию России в различных международных организациях, но в первую очередь в ООН".

Таммсаар считанет, что в какой-то мере это уже удалось, а в будущем нужно работать над тем, чтобы предотвратить включение России в международные институции и организации.

23 сентября 2022 года президент Европейского совета Шарль Мишель с трибуны Генассамблеи ООН заявил, что если постоянный член Совбеза ООН начинает неспровоцированную и неоправданную войну, ему больше не место в Совбезе.

28 декабря глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу завил, что считает нелегитимным пребывание России среди постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Сергій Бережний

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