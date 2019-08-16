Реинтеграция Донбасса. У Зеленского дали разъяснения

Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Рабочая группа по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий комиссии по вопросам правовой реформы должна разработать приоритетные направления разработки основ реинтеграции части Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым до 2020 года. Об этом заявил заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка, сообщает пресс-служба главы государства.

"Временно оккупированная территория Донбасса и Крыма - это не просто земля, которую нам нужно вернуть. Это украинцы, которые на ней проживают, с которыми нам нужно наладить совместную жизнь после пока пяти лет разрыва, 1,4 млн внутренне перемещенных лиц, многие из которых, вполне вероятно, решат вернуться к своим часто поврежденным домам", - отметил Рябошапка.

Он подчеркнул для того, чтобы избежать хаоса, нужно урегулировать процессы возвращения к нормальной жизни.

"Среди основных идей - необходимость разработки Стратегии реинтеграции оккупированных территорий с планом действий, который бы регулярно пересматривался", - уточнил Рябошапка.

аявил о возможной ратификации Римского статута Международного уголовного суда. 15 августа Рябошапка з

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