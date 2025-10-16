Решетилова заявила о неэффективности ВСП и инициировала новую проверку по поводу "Скелі"

Омбудсман отметила, что ВСП показала свою неэффективность в проверке жалоб военных об их избиениях

Ольга Решетилова (Фото: facebook.com/o.reshetylova)

Министр обороны Денис Шмыгаль поручил провести проверку нарушений прав военнослужащих 425-го отдельного штурмового полка "Скеля". Об этом в комментарии LIGA.net сообщила военная омбудсмен Ольга Решетилова.

Она подтвердила, что военные полка обращались к ней с жалобами о нарушении их прав.

"Ко мне поступали жалобы военнослужащих, в частности по фактам избиения и психологического давления в 425-м полку. По результатам обработки жалоб мной было сообщено о правонарушениях и ситуации в этом полку в Минобороны, Генштаб, Военную службу правопорядка, а также направила заявление в Офис генпрокурора", – сообщила она.

Минобороны сейчас ведет проверку. Ожидается, что по ее результатам будут "приняты определенные меры".

Перед этим на запрос LIGA.net в ВСП ответили, что зарегистрировали 13 жалоб от бойцов "Скелі" о правонарушениях от командования, но в ходе проверок они якобы не подтвердились. Решетилова отметила неэффективность службы.

"Учитывая в этом случае неэффективность Военной службы правопорядка, я обратилась к министру обороны, чтобы проверить факты, которые поступили из-за жалоб военных", – сказала она.