Решетилова заявила про неефективність ВСП і ініціювала нову перевірку щодо "Скелі"

Омбудсманка зазначила, що ВСП показала свою неефективність у перевірці скарг військових про їх побиття

Ольга Решетилова (Фото: facebook.com/o.reshetylova)

Міністр оборони Денис Шмигаль доручив провести перевірку щодо порушень прав військовослужбовців 425 окремого штурмового полку "Скеля". Про це в коментарі LIGA.net повідомила військова омбудсменка Ольга Решетилова.

Вона підтвердила, що військові полку зверталися до неї зі скаргами про порушення їхніх прав.

"До мене надходили скарги військовослужбовців, зокрема щодо фактів побиття та психологічного тиску в 425-му полку. За результатами опрацювання скарг мною було повідомлено про правопорушення та ситуацію в цьому полку в Міноборони, Генштаб, Військову службу правопорядку, а також надіслала заяву до Офісу генпрокурора", – повідомила вона.

Міноборони наразі веде перевірку. Очікується, що за її результатами будуть "вжиті певні заходи".

Перед цим на запит LIGA.net у ВСП відповіли, що зареєстрували 13 скарг від бійців "Скелі" щодо правопорушень від командування, але під час перевірок вони нібито не підтвердилися. Решетилова зазначила неефективність служби.

"Враховуючи в цьому випадку неефективність Військової служби правопорядку, я звернулася до міністра оборони, щоб перевірити факти, які надійшли через скарги військових", – сказала вона.