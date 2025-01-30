Reuters: 12 стран ЕС призвали Еврокомиссию защитить выборы от иностранного вмешательства
Франция, Германия и 10 других государств Европейского Союза хотят, чтобы Европейская комиссия использовала свои полномочия в соответствии с законом о цифровых услугах по защите европейских выборов от иностранного вмешательства. Об этом сообщило агентство Reuters, журналисты которого ознакомились с соответствующим письмом.
В нем министры по европейским делам Франции, Германии, Нидерландов, Бельгии, Кипра, Хорватии, Чехии, Дании, Греции, Румынии, Словении и Испании попросили Еврокомиссию выполнить обещания создать специальный орган ЕС для противодействия иностранным манипулированиям информацией и вмешательству.
"Эскалация угроз иностранного вмешательства и подрывного вмешательства в публичные дебаты на ключевых выборах является прямым вызовом нашей стабильности и суверенитету", — говорится в письме.
Министры утверждают, что "последние инциденты требуют срочных и объединенных действий по защите предстоящих выборов в ЕС".
Дипломаты ЕС, говорившие на условиях анонимности, сказали Reuters, что в письме говорится о вмешательстве главным образом России и Китая, а также о других случаях.
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