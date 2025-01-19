Польша обвинила Россию в вербовке своих граждан для дестабилизации перед выборами
Российские спецслужбы пытаются вербовать поляков для дестабилизации ситуации в стране перед выборами, запланированными на май 2025 года. Об этом в эфире RMF FM сообщил министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский.
"Российские службы начали искать поляков для дестабилизации ситуации в стране перед выборами. Хочу предупредить всех: любые контакты с иностранными спецслужбами наказываются тюрьмой", – сказал министр.
Он добавил, что польские власти получили информацию, что российские спецслужбы контактируют с группами специалистов в даркнете, через которые Москва платит полякам за "действия против их государства".
По словам Гавковского, даже небольшой контакт с российскими службами является шпионажем, и в январе российская военная разведка начала искать поляков для участия в этом. Такой ситуации еще не было, подчеркнул он.
Гавковский пообещал вскоре объявить план защиты выборов в киберпространстве.
Первый тур президентских выборов в Польше состоится 18 мая 2025 года, второй тур при необходимости проведут 1 июня.
- 22 октября 2024 года в Польше объявили о закрытии консульства России в Познани. Сикорский обвинил Россию в попытке диверсии.
- В НАТО убеждены, что гибридные нападения – это ответ Кремля на военную поддержку Украины странами Запада.
- 15 января 2025 года Туск заявил, что Россия готовила акты саботажа в воздушном пространстве Польши и против авиалиний по всему миру.